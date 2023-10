Occhiuto a Istanbul per portare Turkish Airlines in Calabria: “realizzeremo quello che sembrava impossibile”

StrettoWeb

“Non tutti lo sanno… Istanbul è il primo hub aeroportuale in Europa Dopo aver dialogato nelle ultime settimane con Ryanair, Easyjet e Wizzair, ho incontrato – assieme all’Ambasciatore d’Italia in Turchia, Giorgio Marappodi – l’Amministratore delegato di Turkish Airlines, Bilal Ekşi. Tra una settimana pubblicheremo il bando di incentivi affinché le compagnie aeree possano scegliere la Calabria. Vogliamo far volare la nostra Regione sviluppando e facendo crescere il turismo, ma anche per dare ai calabresi la possibilità di spostarsi sempre più facilmente. Stiamo facendo il massimo per riuscirci”. Sono queste le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto sulla visita istituzionale in corso con l’amministratore delegato di Sacal a Instanbul.