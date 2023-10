Nuovo appuntamento a Cosenza con “Salone DeGusto”: ospite d’eccezione, lo chef Simone Rugiati

StrettoWeb

Torna il Salone DeGusto, la fiera enogastronomica che si terrà dal 4 al 7 Novembre al Palazzetto dello sport di Rende organizzata da Cosenza Eventi. L’inaugurazione è fissata per le ore 10.30 di sabato 4 novembre. Sarà Simone Rugiati, chef di fama nazionale e conduttore di noti programmi televisivi sulle principali reti nazionali a tagliare il nastro. Insieme a lui, Luciana De Francesco, Presidente della prima commissione consiliare regionale, Don Francesco Bilotto, delegato del vescovo della diocesi di Cosenza e Bisignano, Fulvia Caligiuri presidente Arsac, Roberto Matragrano presidente di Confartigianato Calabria, Maria Loredana Ambrosio, Leonardo Montuoro e Rosario Branda, direttore di Confindustria Cosenza.

Tantissimi gli espositori presenti, provenienti dalla Calabria e da altre parti d’Italia che faranno degustare agli ospiti le loro specialità. L’ingresso è gratuito per tutte e quattro le giornate. Nella giornata di chiusura è prevista la partecipazione dell’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo. Il Salone DeGusto si è affermato in poco tempo come punto di riferimento del meridione per tutto il comparto agroalimentare nazionale comprendente prodotti di alta qualità ed eccellenze, fungendo da piattaforma e punto di riferimento per incrociare domanda e offerta nel settore. Il programma completo delle quattro giornate è disponibile sul sito www.salonedegusto.it