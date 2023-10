Nuoto, grande risultato per l’AQA Cosenza: la società calabrese è 4ª in Italia nella speciale classifica Nal

StrettoWeb

“Che soddisfazione”. Con una manciata di punti di distacco ed una lotta sul filo del rasoio con la terza società classificata, AQA chiude la stagione NAL come quarta società in Italia. E proprio quando il risultato del decimo posto dello scorso anno sembrava un’impresa, il quarto posto oggi ha il sapore di un gruppo coeso che è cresciuto più di tutti in Italia, dimostrando caparbia determinazione e forza di volontà, tenendosi al terzo posto fino all’ultima gara con l’orgoglio di chi è partito dal nulla ed in breve tempo ha costruito tanto. Nel congratularsi con le prime tre società classificate, AQA guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di superare i propri limiti, prima ancora che gli avversari, e divertirsi sempre e comunque! Tutte le gare disputate in regione dalla società sono state un tripudio di amicizia ed impegno che l’ha portata a raggiungere sempre il gradino più alto del podio. Gli atleti AQA hanno percorso in totale poco più di 1000 Km a nuoto e migliorato la performance di squadra del 70% rispetto all’anno precedente.

Risultati che lasciano spazio ad ogni più rosea aspettativa e che invogliano a programmare una stagione con la determinazione e l’impegno di chi ha già compiuto un’impresa erculea. Piena soddisfazione da parte del Presidente Francesco Manna ma soprattutto dei tantissimi protagonisti dell’intera stagione che, in ogni gara, hanno dato sempre il meglio. Con risultati, oggettivamente, incredibili.