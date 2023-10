Notte da incubo a Cosenza: sparatoria nel centro storico, ferita una donna

StrettoWeb

Una notte da incubo nel centro storico di Cosenza dove i residenti sono stati svegliati da colpi di arma da fuoco: una sparatoria in pieno buio ha infatti interessato la zona nei pressi di Piazza Valdesi, destando grande paura. Ancora da chiarire le dinamiche, ma un colpo d’arma da fuoco ha ferito una giovane donna rumena. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un uomo a sparare. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’Annunziata di Cosenza: fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto presenti le forze dell’ordine con un dispiegamento di agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile della Questura di Cosenza che hanno effettuato i rilievi del caso. Toccherà quindi al nuovo Questore, Giuseppe Cannizzaro, occuparsi dell’accaduto per risalire al responsabile e chiarire la dinamica dei fatti.