Nobel: von der Leyen, ‘riconoscimento a Mohammadi ispirazione per tutte le donne’

Bruxelles, 6 ott. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Narges Mohammadi per il Nobel per la Pace. Riconosce la lotta coraggiosa e nobile delle donne iraniane che sfidano l?oppressione a loro rischio e pericolo. Ispirano le donne di tutto il mondo a difendere la propria libertà e i propri diritti. Siamo con te. Per le donne, la vita, la libertà”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.