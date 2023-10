Neonato abbandonato sotto un’auto: presto avrà una nuova famiglia

StrettoWeb

Ieri mattina una scoperta shock aveva destato preoccupazione tra gli abitanti di Osilo, in provincia di Sassari: un neonato è stato ritrovato nudo sotto una vettura parcheggiata. Il piccolo, ora battezzato Francesco, sta bene ed è ricoverato in ospedale. Poche ore dopo era stata rintracciata la madre, anche lei ricoverata presso la stessa struttura ospedaliera: la 29enne aveva tenuto la gravidanza nascosta ad amici e parenti.

La donna ha partorito in casa da sola, è poi uscita e ha lasciato il piccolino sul freddo asfalto. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri: piantonata dai militari, la mamma ha già ricevuto la visita di un legale perché accusata di tentato omicidio. Dovrà presentarsi oggi davanti al giudice delle indagini preliminari per l’udienza di convalida dell’arresto. Ancora da chiarire come nessun membro della famiglia sapesse del suo stato interessante.

Intanto per Francesco, ricoverato nel reparto di Neonatologia dell’AOU di Sassari sta per cominciare una nuova vita: il piccolo potrà lasciare l’ospedale nei prossimi giorni e trovare presto una nuova famiglia. Il Tribunale dei Minori infatti, ha già attivato la procedura di affidamento ad una famiglia diversa da quella d’origine.