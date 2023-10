Neonato abbandonato sotto l’auto: è stata la nonna a dare l’allarme

StrettoWeb

Emergono nuovi dettagli sull’incredibile vicenda di Francesco, il neonato abbandonato sotto l’auto a Osilo, in provincia di Sassari. Il bambino, nonostante il trauma, sta comunque bene. La madre invece, una 29enne, sembra ancora essere sotto shock per l’accaduto e ieri, piantonata dagli agenti, ha ricevuto una visita legale: la donna infatti, è accusata di tentato omicidio. Secondo quanto emerso finora, avrebbe partorito in bagno da sola, ha reciso il cordone ombelicale e sarebbe uscita all’alba per abbandonare il bambino.

La nonna però la quale, pare, non fosse a conoscenza della gravidanza, è stata destata da alcuni vagiti, ha cercato di capire da dove provenissero e ha trovato il bambino sotto l’auto. E’ stata quindi la madre della donna a dare l’allarme, non sapendo che fosse suo nipote: sono bastati però pochi attimi, vedendo lo stato di agitazione della 29enne, per capire tutto: era stata lei ad abbandonarlo.

Per la mamma ora, ancora ricoverata in ospedale, è stata richiesta una perizia psichiatrica. Intanto i Carabinieri proseguono con le indagini che hanno portato a una macabra scoperta: ritrovata infatti la placenta, gettata su un tetto in lamiera poco distante. La comunità tutta resta sbalordita di fronte all’accaduto.