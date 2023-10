Neonato abbandonato sotto un’auto, nudo e con il cordone reciso: rintracciata la madre

StrettoWeb

Un nuovo dramma si consuma dopo quello che dovrebbe essere il momento più bello della vita di una donna, quello di diventare mamma. Ma purtroppo, per circostanze che non ci è dato conoscere, alcune donne decidono di abbandonare i neonati nei luoghi più disparati: è quello che è accaduto questa mattina a Osilo, in provincia di Sassari. Alle 5:30 di questa mattina, forse un vagito ha destato la curiosità dei passanti che si sono trovati dinanzi a un neonato, abbandonato sotto un’auto parcheggiata, nudo e con il cordone ombelicale reciso.

Immediato l’intervento dei Carabinieri e di un’ambulanza che ha preso in carico il piccolo trasferendolo in ospedale. Dopo un’ora e mezza, è stata rintracciata anche la madre. Entrambi sono ora ricoverati e godono do buone condizioni: necessario sarà capire cosa sia successo da indurre ad un gesto tanto disperato.