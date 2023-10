Nato per la prima volta in Calabria un cucciolo di leone

StrettoWeb

Ha una settimana e sta bene il primo cucciolo di leone nato in Calabria. Il cucciolino pesa 2 chili e mezzo e viene allattato con il biberon. L’evento è accaduto nel catanzarese e precisamente a San Pietro a Maida ed è stato del tutto eccezionale.

Il parto non è stato facile e al momento il piccolo, per circa un mese, sarà tenuto sotto osservazione dal veterinario prima di tornare dalla mamma e dal papà che se ne prenderanno cura. Il piccolo ancora non ha un nome e a sceglierlo saranno i bambini che faranno visita alla mostra faunistica.