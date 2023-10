Natale: per 4 italiani su 10 si prepara sempre più in anticipo

StrettoWeb

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – La data in calendario recita 25 dicembre, ma gli italiani, al tanto amato Natale, cominciano a pensare con largo anticipo. Per quattro su 10 (38,5%) è il mese di novembre il momento in cui iniziare a prepararsi concretamente a questa festa. Ma un italiano su tre (33,5%) è abituato a pensarci già tra settembre e ottobre e tra questi il 10% lo fa addirittura al rientro delle vacanze estive. Una festività tradizionale, che tuttavia, nel tempo, sta mostrando dei cambiamenti nel modo di essere vissuta. Rispetto a 10 anni fa, infatti, oggi il 41% degli italiani afferma di anticipare i preparativi al Natale, mentre, sul fronte opposto, è solo il 12% che si prepara più tardi al Natale rispetto al passato. È quanto emerge dai risultati di uno studio realizzato da AstraRicerche e commissionato dal Magico Paese di Natale, una delle principali manifestazioni europee legate al periodo natalizio, giunta alla 17esima edizione e in programma dall?11 novembre al 17 dicembre nei paesi di Govone, Asti e San Damiano d?Asti, in Piemonte.

L?indagine, che ha fotografato il rapporto con il Natale e la sua evoluzione nel tempo ha riguardato un campione di 1.000 italiani adulti dai 18 ai 74 anni. Gli addobbi natalizi a casa sono un must per l’81% degli italiani. Lucine, ghirlande, Presepe e, soprattutto, l?immancabile albero di Natale: 8 italiani su 10 sono soliti addobbare le proprie case con gli oggetti e le decorazioni natalizie. E amano farlo in anticipo. Tanto che, rispetto a 10 anni fa, sono aumentati coloro che si adoperano negli allestimenti natalizi nella seconda metà di novembre e fino ai primi giorni di dicembre (il 28% di oggi contro il 21% di allora). I classici preparativi dal giorno dell?Immacolata in avanti, pur restando il periodo in cui la maggioranza degli italiani si dedica agli addobbi, sono in diminuzione: oggi coinvolgono il 56% degli italiani mentre 10 anni fa erano 66%.

Secondo l?indagine AstraRicerche – Magico Paese di Natale anche la ‘corsa’ agli acquisti natalizi sta cambiando connotazione. La metà degli italiani (49%) afferma di comprare i regali in anticipo rispetto a 10 anni fa, mentre il 45% non ha cambiato abitudini e solo il 6% pensa ai regali più tardi. In particolare, 2 italiani su 3 (66%) iniziano gli acquisti per i propri cari già tra settembre e novembre. Gli acquisti di Natale vengono fatti come prima scelta online (30,5%), poi nei negozi (25,5%), nei supermercati e centri commerciali (22,6%), nei mercatini natalizi (12,9%) o creando qualcosa fatto a mano (8,5%). Nella ‘top five’ delle categorie di regalo al primo posto c’è l?abbigliamento (prima scelta per il Natale per il 25%), seguito dai prodotti per la cura della persona (20%), buoni e carte regalo (15%), prodotti enogastronomici (14%) e libri (10%).

Venendo al lato più incantato e favolistico del Natale, tra elfi, fatine e befana, gli italiani non hanno dubbi nell?indicare Babbo Natale come l?indiscusso protagonista di questa festa: per il 79% è colui che incarna la magia del Natale. Quanto ai simboli che più rappresentano questa festività gli italiani mettono al primo posto l?albero di Natale (40%) che stacca Babbo Natale (19%) e il Presepe (17,5%). A seguire la stella di Natale (8%), il calendario dell?avvento (6%), il pupazzo di neve (6%) e la calza (3,5%). L?addobbo dell?albero è anche il momento cult di tutte le festività di Natale (25%) ed è seguito in questa speciale classifica dalla cena della Vigilia (17%) e dal pranzo di Natale (15%).