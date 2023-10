Natale a Messina, avviso pubblico per l’individuazione di sponsor tecnici

StrettoWeb

Manifestazione di interesse a Messina per la ricerca di operatori interessati a offerte di sponsorizzazioni tecniche per il Natale 2023. Alla scadenza dell’Avviso, in data 9 ottobre 2023, di manifestazione di interesse per la ricerca di operatori potenzialmente interessati a offerte di sponsorizzazioni tecniche, non vincolanti per l’Amministrazione, da allestire in luoghi rappresentativi del Centro storico e/o commerciale cittadino, nonché nei villaggi e le zone periferiche della Città, l’Amministrazione comunale rende noto che la scadenza è stata prorogata al 20 ottobre prossimo.

Descrizione

Come da Avviso, allegato, ogni istanza di sponsorizzazione dovrà prevedere l’erogazione diretta di servizi o la fornitura di beni e la presentazione di un progetto dettagliato da allegare alla stessa proposta di sponsorizzazione. I soggetti destinatari sono Enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendano promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Messina, concorrendo alla realizzazione di iniziative varie e che, comunque, siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 ed indicati anche nello stesso bando.

In particolare, le sponsorizzazioni tecniche dovranno riguardare la realizzazione degli Alberi di Natale e la progettazione e creazioni di installazioni luminose, secondo i criteri, le date di installazione e le aree interessate come specificati nel dettaglio all’interno dell’Avviso. Nel caso pervengano più richieste di sponsorizzazione per le medesime aree, in tutto o in parte, l’Amministrazione si riserverà la possibilità di proporre località alternative. Ogni proposta progettuale, infine, dovrà avere una valorizzazione economica delle iniziative da realizzarsi, allo scopo di consentire una valutazione di congruità con il ritorno di immagine offerto allo sponsor.

Di contro, ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Messina garantirà, in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, diversi benefit, tra i quali, solo a titolo esemplificativo: il ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale secondo modalità e in spazi concordati con l’Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta; la visibilità/citazione del logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto; la possibilità di allestire spazi promozionali/temporary shop, in aree da concordarsi con l’Amministrazione, secondo modalità e condizioni definite nei singoli procedimenti.

I soggetti interessati potranno formulare una proposta di sponsorizzazione tecnica entro e non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre 2023. Le offerte dovranno essere redatte dagli interessati e dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it, indirizzata al Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese, avente come oggetto la dicitura: “NATALE A MESSINA 2023 – SPONSORIZZAZIONE AMBITO A/B” (specificare l’ambito o entrambi)”. La domanda dovrà contenere tutta la documentazione relativa alla proposta di sponsorizzazione, indicate nell’Avviso.

L’Amministrazione, infine, dopo la scadenza prevista, esaminerà al più presto le proposte pervenute, così da consentire la programmazione, l’organizzazione e la realizzazione delle iniziative in tempo utile per l’avvio delle festività natalizie 2023/2024.