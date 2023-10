Nascondeva la droga nelle bare dell’agenzia funebre: un arresto a Cosenza

StrettoWeb

Un posto sicuramente insolito dove nascondere la droga: i Carabinieri di Cosenza hanno colto in flagranza di reato e arrestato un 32enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti e di armi illegali. L’uomo, residente nel comune di Dipignano, aveva occultato la droga in una delle bare delle Onoranze Funebri di cui è proprietario: nello specifico, durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto 3 involucri in plastica, contenente complessivamente 220 grammi di cocaina.

La perquisizione si è poi estesa ai locali vicini, quindi al cimitero e nella cappella di famiglia dove, all’interno di un loculo libero, era nascosta una pistola semiautomatica cal. 22, con matricola abrasa e in perfette condizioni, e 218 cartucce compatibili. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 32enne condotto in carcere a disposizione dell’A.G.