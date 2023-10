Napoli-Milan 2-2, allo stadio “Maradona” non vince nessuno. Anzi sì: il calcio. Un tempo a testa, pari spettacolare

StrettoWeb

Un tempo a testa. E a vincere non è nessuno. Anzi sì: il calcio. Lo spettacolo, all’interno di uno stadio che tiene alto il nome di chi ha contribuito a rendere questo sport bellissimo. Napoli-Milan è una gran partita. Finisce 2-2. Nel primo tempo si divertono i rossoneri, nella ripresa gli azzurri, con Garcia bravo a rimediare ai fischi all’intervallo con i cambi e la grinta giusta per riprenderla.

A guardare la prima parte di gara, in realtà, sembra essere un remake dello 0-4 di qualche mese fa. C’è un uomo, tale Giroud, che quando gioca contro il Napoli, a Napoli, si scatena, ancora più del solito. Bestia nera azzurra al “Maradona”, il francese realizza una doppietta tutta di testa, alla sua maniera. La squadra di Garcia è sbalordita, frastornata, irriconoscibile. Da qui il rischio 0-4 di qualche mese, come detto. Ma questa volta va diversamente.

Il Maradona fischia, giustamente, e Garcia pesca dalla panchina. Triplo cambio: entrano Simone, Ostigard e Olivera . Ma è lo spirito, a cambiare. Uno scossone. Lo guida Politano, che ad inizio ripresa riceve nella sua mattonella, la stoppa alla grande, salta il diretto avversario, se la porta sul sinistro, accentrandosi e scagliando una sassata pazzesca su cui Maignan non può fare niente. Ora è un altro Napoli e l’impressione è che il 2-2 possa arrivare da un momento all’altro. E così è. Punizione dal limite per fallo su Zielinski. Se ne incarica Raspadori, che va all’angolino alla destra di Maignan, piazzato così così nell’occasione. Siamo a metà ripresa e, con il pari spettacolare, può succedere di tutto. Spazi apertissimi, squadre lunghe, entrambe vogliose di vincere. Le occasioni si moltiplicano, da una parte e dall’altra, ma il gol non arriva. L’ultimo episodio da segnalare è il rosso a Natan per doppio giallo (il secondo generoso). Finisce così: 2-2.