Il Museo di Reggio Calabria alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: protagonisti i Bronzi

Tutto pronto per la partecipazione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si svolgerà dal 2 al 5 novembre nella meravigliosa cornice di Paestum. Giunta alla sua XXV edizione, la Borsa è uno degli eventi internazionali più significativi del settore, che riunisce ogni anno enti e istituzioni provenienti da ogni parte del mondo. Per questa edizione saranno presenti 600 relatori, per un programma di oltre 150 conferenze: una grande rete culturale e turistica che accoglie 20 Paesi esteri, 160 espositori e migliaia di persone.

Il MArRC parteciperà con un grande spazio appositamente allestito con la mostra “I Bronzi di Riace. Cinquanta anni di storia”, curata dal direttore Carmelo Malacrino. L’esposizione, che da mesi sta riscuotendo grande successo al Museo con decine di migliaia di visitatori, presenta un suggestivo viaggio nella storia dei Bronzi di Riace, attraverso testimonianze, fotografie e video d’epoca che raccontano mezzo secolo di emozioni, dalla scoperta ai restauri, fino alle esposizioni a Firenze, Roma e Reggio Calabria.

“Sarà una straordinaria occasione di promozione – dichiara il direttore Malacrino – una vetrina internazionale per valorizzare l’intero Museo intorno a questi due capolavori dell’antichità. Il percorso avviato con le celebrazioni per il Cinquantesimo anniversario della scoperta di Bronzi di Riace non si deve fermare. Anzi, dobbiamo sempre più lavorare per far conoscere gli altri capolavori esposti, dai Bronzi di Porticello al Kouros di Rhegion, dal gruppo locrese dei Dioscuri di Marasà al meraviglioso acrolito marmoreo di Apollo Aleo. Un patrimonio che fa del MArRC il grande Museo della Calabria antica. Il mio ringraziamento va a Giuseppina Cassalia e a Claudia Ventura, funzionari del Museo, per il grande impegno profuso nell’allestimento del nostro stand, certamente uno dei più suggestivi della Borsa di Paestum, nonché a CoopCulture per la collaborazione nella gestione con il pubblico”.