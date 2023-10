Multisala Apollo di Messina, il regista Matteo Garrone presenterà al pubblico “Io Capitano”

StrettoWeb

Il regista Matteo Garrone presenterà alla Multisala Apollo di Messina, giovedì 19 ottobre alle 18.15, il suo ultimo film “Io Capitano”, insieme ai due attori protagonisti, gli esordienti Seydou Sarr e Moustapha Sall. Questo incontro con il pubblico messinese, organizzato dalla Multisala Apollo, insieme all’Associazione Spazio Arte, sarà introdotto da Loredana Polizzi e moderato dalla giornalista Anna Mallamo. Al termine di questa presentazione, alle ore 19.00, è in programma la proiezione del film.

La pellicola, che si è aggiudicata il Leone d’argento – Premio per la migliore regia alla Mostra del cinema di Venezia 2023, è una produzione Italia – Belgio (distribuzione 01), racconta la commovente, drammatica e poetica Odissea contemporanea di due giovani che da Dakar (Senegal), decidono di affrontare i pericoli del deserto subsahariano, le torture in Libia, il viaggio pericoloso in un barcone pieno di migranti, per arrivare nella terra promessa: l’Italia.

“Io Capitano” nel corso dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si è anche aggiudicato il Premio Marcello Mastroianni miglior attore o attrice esordiente, che è andato a Seydou Sarr ed è anche stato indicato dall’Italia come film per la corsa agli Oscar (miglior pellicola internazionale).

Nella stessa giornata di giovedì 19 ottobre, Matteo Garrone, Seydou Sarr e Moustapha Sall, saranno alla Multisala Iris di Messina (ore 17.15) e successivamente al Cinema Ariston di Catania (ore 20.30 – incontro al termine della proiezione delle 18.30. Ore 21.00 – saluto a inizio proiezione).