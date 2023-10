Motta San Giovanni, pubblicato l’avviso per il conferimento delle Benemerenze civiche

StrettoWeb

È stato pubblicato dal Comune di Motta San Giovanni l’avviso per il conferimento delle Benemerenze civiche che saranno consegnate in occasione della festa patronale del prossimo 27 dicembre. Le benemerenze, istituite lo scorso anno, sono destinate a premiare coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di abnegazione verso la Comunità, hanno in qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune di Motta San Giovanni, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini.

Cittadini, istituzioni, associazioni ed enti presenti sul territorio comunale possono formulare proposte per la concessione di benemerenze entro il 15 novembre, allegando alla richiesta la motivazione e una breve scheda descrittiva del soggetto indicato.