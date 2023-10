Lutto nel mondo del calcio: è morto Sir Bobby Charlton, bandiera di Manchester United e Inghilterra

StrettoWeb

Il calcio piange una leggenda in Inghilterra: è morto, infatti, Bobby Charlton, stella del Manchester United e della Nazionale inglese, con cui ha vinto il Mondiale nel 1966. Aveva 86 anni, compiuti lo scorso 11 ottobre. Ad annunciarlo è la famiglia. “È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto pacificamente nelle prime ore di sabato mattina. Era circondato dalla sua famiglia. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle sue cure e le tante persone che lo hanno amato e sostenuto. Chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento”.

Chi era Bobby Charlton

A descrivere la carriera di Charlton è il comunicato del Manchester United, che prima di ripercorrerne le orme lo saluta in maniera commovente: “Il Manchester United è in lutto per la scomparsa di Sir Bobby Charlton, uno dei giocatori più grandi e amati della storia del nostro club. Sir Bobby è stato un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo. Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità di calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un gigante del calcio”.

“Diplomato alla nostra Accademia giovanile, Sir Bobby ha giocato 758 partite e segnato 249 gol durante 17 anni da giocatore del Manchester United, vincendo la Coppa dei Campioni, tre scudetti e la FA Cup. Con l’Inghilterra ha collezionato 106 presenze, segnato 49 gol e vinto la Coppa del Mondo del 1966. Dopo il suo ritiro, ha servito il club con distinzione come dirigente per 39 anni. Il suo impareggiabile record di successi, carattere e servizio rimarrà impresso per sempre nella storia del Manchester United e del calcio inglese; e la sua eredità continuerà a vivere attraverso l’operato della Sir Bobby Charlton Foundation. Le più sentite condoglianze del club vanno alla moglie Lady Norma, alle sue figlie, ai suoi nipoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.