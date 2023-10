Montebello Jonico, Don Zampaglione sulle auto bruciate: “convertitevi a riflettere e a essere persone migliori”

StrettoWeb

Don Giovanni Zampaglione parroco della chiesa Ss. Cosma e Damiano e di Montebello Jonico a seguito degli ultimi fatti verificatisi nel paese anzitutto (visto che conosce il paese) si è ritirato in preghiera e poi ha avuto parole di vicinanza per i diretti interessati.

“Le due comunità di Masella e Montebello Jonico hanno bisogno di pace e di tranquillità. Invito coloro che hanno compiuto questi gesti a ‘convertirsi’ a riflettere e a essere persone migliori e diverse in quanto purtroppo e lo dico con tristezza viviamo in un mondo dove c’è tanto odio ‘guerre e manca il rispetto dell’altro. Senza amore (e senza rispetto del prossimo) non c è futuro. Amatevi (rispettatevi) altrimenti vi distruggerete. Mi rivolgo a chi ha commesso questi gesti rientrate in voi stessi cambiate vita siate migliori siate diversi. Faccio mie a questo proposito le parole di S. Giovanni Paolo II che nella Valle dei Templi di Agrigento tuonò con queste parole: “Convertitevi, verrà un giorno il giudizio di Dio‘”.