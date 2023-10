La montagna calabrese protagonista a “Skipass Modena”

StrettoWeb

Anche quest’anno la Regione Calabria partecipa all’evento internazionale SKIPASS MODENA, il più importante salone italiano dedicato alla montagna e alla neve, che si svolge presso il Modena Fiere dal 27 al 29 ottobre. L’evento, da quasi trent’anni, è il punto di riferimento di professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi. La partecipazione della Regione Calabria si inserisce all’interno di una strategia di marketing territoriale dedicata alla montagna promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Calabria, in stretta collaborazione con Modena Fiere.

In questo quadro si è svolto, la settimana prima, l’incoming turistico “Sila, la montagna per tutte le stagioni”, che ha fatto conoscere l’altopiano della Sila a buyers, giornalisti ed operatori del settore. A Modena, il primo appuntamento è venerdì 27 ottobre con il workshop “una montagna di passioni” e l’evento B2B, riservato agli operatori del settore turistico che, quest’anno, si apre anche al mondo outdoor, presentando le attività da praticare in montagna durante tutto l’anno.

Nel corso della stessa giornata numerosi buyers del turismo nazionale e internazionale saranno ospiti alla cena allestita da Calabria Straordinaria presso Taverna Napoleone a Castelnuovo Rangone in provincia di Modena: un menù misto Calabro-Emiliano farà da corollario alla presentazione dell’offerta turistica montana calabrese. I piatti preparati dagli chef saranno accompagnati da pregiati vini calabresi per una gustosa integrazione di sapori emiliani e calabresi.

In fiera, non mancheranno gli showcooking a cura dello chef Emanuele Lecce, con ricette basate su prodotti tipici della Calabria montana: Crema di Patate, ‘Nduja e Caciocavallo Silano, Rape e Salsiccia nel risotto. SKIPASS quest’anno propone due importanti novità: l’OUTDOOR, per vivere la montagna tutto l’anno e XPASS MUSIC FESTIVAL, con tanta musica dal vivo ed uno schermo gigante attraverso cui si trasmetteranno immagini esclusive della montagna calabrese.

Confermati anche il padiglione dedicato alla vendita, punto di riferimento per abbigliamento e attrezzatura neve e outdoor, e l’area dedicata al turismo: località, tour operator, strutture ricettive saranno presenti alla kermesse modenese con offerte speciali per la stagione invernale ma anche per la primavera/estate 2024. Torna anche il punto di riferimento per chi lavora nella comunicazione e nel marketing, Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano che raccoglierà dati, statistiche e informazioni sulla stagione invernale 2023-2024.