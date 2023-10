La montagna calabrese si conferma protagonista all’evento “Skipass Modena”

StrettoWeb

La montagna calabrese piace, attirando particolare interesse e apprezzamenti anche a “Skipass Modena”, il più importante salone italiano dedicato alla montagna e alla neve che si è svolto a Modena Fiere dal 27 al 29 ottobre. L’evento, da quasi trent’anni, rappresenta il punto di riferimento di professionisti, operatori del settore, appassionati di montagna e sportivi. La partecipazione della Regione Calabria a questo appuntamento si inserisce all’interno di una strategia di marketing territoriale dedicata alla montagna, promossa dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, guidato dalla dirigente generale Maria Antonella Cauteruccio, in stretta collaborazione con Modena Fiere.

Fin dall’inizio della Fiera, alla presenza del dirigente Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria, Cosimo Carmelo Caridi, lo stand della Calabria ha suscitato l’attenzione di tanti appassionati della montagna italiana, tra sorprese e meraviglie pronte per essere vissute appieno. Il primo appuntamento, con il workshop “una montagna di passioni” e l’evento B2B, riservato agli operatori del settore turistico che, quest’anno, si è aperto anche al mondo outdoor, ha presentato le attività da praticare nella montagna calabrese durante tutto l’anno.

Skipass quest’anno ha proposto due importanti novità: l’outdoor, per vivere la montagna tutto l’anno e Xpass music Festival, con musica dal vivo e un grande schermo attraverso cui sono state trasmesse immagini esclusive della montagna calabrese e delle sue bellezze. Il padiglione dedicato alla vendita, punto di riferimento per abbigliamento e attrezzatura neve e outdoor, e l’area dedicata al turismo con le località, i tour operator e le strutture ricettive hanno consentito, ai visitatori di ogni luogo, di conoscere da vicino la Calabria e usufruire delle offerte speciali per la stagione invernale ma anche per la primavera/estate 2024.

Tanta soddisfazione, dunque, per l’incoming turistico “Sila, la montagna per tutte le stagioni”, che si è svolto dal 14 al 17 ottobre e che ha fatto conoscere l’altopiano della Sila a buyer, giornalisti ed operatori del settore e ora con la partecipazione a Skipass, a Modena. La Calabria così punta decisamente sul turismo montano e sulle bellezze del proprio patrimonio che non ha nulla da invidiare alle più blasonate vette italiane.