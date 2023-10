Mobilità sostenibile a Reggio Calabria, Battaglia chiarisce: “nessuna revoca del finanziamento”

StrettoWeb

L’Assessore alla mobilità e smart city del Comune di Reggio Calabria chiarisce in merito alle notizie riportate da alcuni organi di stampa circa l’ipotesi di una revoca del finanziamento destinato al progetto MMS per la città di Reggio Calabria. “In merito ad alcune circostanze riportate da articoli di stampa relativamente all’ipotesi di revoca del finanziamento del progetto MMS da parte della Regione Calabria al Comune di Reggio Calabria ci tengo a chiarire che l’investimento programmato non risulta in alcun modo in pericolo. E’ vero che è stato pubblicato un decreto, che riguarda esclusivamente l’anticipazione di 5 milioni versata tempo addietro al Comune, ma questo non è stato ancora mai notificato al Comune e nei prossimi giorni ci saranno delle novità sostanziali da parte della Cittadella che confermeranno l’investimento programmato per la mobilità sostenibile nella nostro comprensorio cittadino”. Così in una nota l’Assessore alla Mobilità e Smart City del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia.

“Con la Regione Calabria – ha aggiunto Battaglia – è in corso un dialogo proficuo, con la struttura del Dipartimento Infrastrutture ed il Direttore Generale Claudio Moroni, con l’Assessore Emma Staine e con lo stesso Presidente Roberto Occhiuto. Nei prossimi giorni sarà approvato un atto deliberativo che di fatto sosterrà il finanziamento a suo tempo accordato, ovviamente sottratta l’anticipazione che è già stata erogata e che servirà all’attività preliminare del progetto. La revoca di cui si parla non riguarda quindi l’intero importo del finanziamento, ma esclusivamente dell’anticipazione versata. Ed è chiaro che questa verrà compensata dall’atto deliberativo che confermerà l’intero investimento programmato”.