Mo: Unrwa, ‘nostri rifugi a Gaza non sono più sicuri’

Gaza, 14 ott. (Adnkronos) – ?Le guerre hanno delle regole. Civili, ospedali, scuole, cliniche e sedi delle Nazioni Unite non possono essere un bersaglio?. Lo ha affermato l?Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l?occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) , aggiungendo che i suoi rifugi ?non sono più sicuri?.

L’Unrwa ha chiesto alle autorità israeliane di ?proteggere tutti i civili che si sono rifugiati? nelle sue sedi nella Striscia di Gaza.