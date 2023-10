Mo: Unicef, ‘ogni giorno a Gaza uccisi o feriti più di 420 bambini’

StrettoWeb

Gaza, 30 ott. (Adnkronos) – Il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha affermato che il ?costo reale? dell’ultima escalation a Gaza si misurerà in termini di vita dei bambini. Il direttore esecutivo dell’Unicef ??Catherine Russell, rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha dichiarato: “Ogni giorno a Gaza vengono uccisi o feriti più di 420 bambini: un numero che dovrebbe scuotere ciascuno di noi nel profondo”.

Il numero ?si somma rapidamente? con ?gravi violazioni dilaganti? commesse contro i bambini, ha aggiunto. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, dal 7 ottobre più di 3.400 bambini palestinesi sono stati uccisi nella Striscia e più di 6.300 sono rimasti feriti. In Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, almeno 37 bambini sarebbero stati uccisi, ha detto ancora la Russell.