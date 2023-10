StrettoWeb

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Ho parlato con il premier e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lavoriamo insieme per una de-escalation del conflitto. Siamo impegnati per liberare gli ostaggi ed attivare i corridoi umanitari. L’Italia, in dialogo con i Paesi dell?area, è in prima fila per una pace giusta”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.