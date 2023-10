Mo: Schlein, ‘ogni sforzo per riaprire processo di pace’

StrettoWeb

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “Noi anche oggi abbiamo interpellato con urgenza il governo, ci ha risposto il ministro Tajani, sul supporto umanitario. Siamo molto preoccupati per vedere violato il diritto internazionale e umanitario. E per continuare a lavorare sulla soluzione ‘due popoli, due Stati’ su cui si muove, mi sembra, anche il governo. Il nostro impegno è volto tutto nel ritrovare un processo di pace in Medio Oriente”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.