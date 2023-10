Mo: Salvini, ‘persone trucidate, siamo a crimini contro umanità, bestie’

StrettoWeb

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – “Cittadini inermi massacrati dai terroristi islamici di Hamas, nel giorno di Shabbat. Giungono anche immagini (non pubblicabili) di persone orribilmente trucidate in strada: siamo di fronte a crimini contro l’umanità. BESTIE!”. Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Matteo Salvini, postando alcuni video di queste ore.

“Contro l’odio e le atrocità di questi delinquenti – prosegue -, la lotta di Israele per il proprio diritto all’esistenza, per la democrazia e le libertà occidentali va sostenuta in ogni modo: siamo al fianco del premier Netanyahu e di tutto il popolo israeliano, senza condizioni, preghiamo per le vittime innocenti e per le loro famiglie”.