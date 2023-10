Mo: Meloni, ‘sento tutti, al lavoro per evitare si ampli area conflitto’

StrettoWeb

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – ?Stiamo in queste ore lavorando con tutti gli attori della Regione, ho sentito diversi capi di Stato e di governo: non solo Benjamin Netanyahu ma anche il primo ministro libanese, lo sceicco degli Emirati Arabi Uniti e del Qatar, al-Sisi, il Re di Giordania. Stiamo cercando di scambiare informazioni e mantenere contatti a 360 gradi per evitare un?escalation che possa portare a un conflitto regionale e molto più esteso. E? una fase molto delicata. Oggi il ministro degli Esteri Tajani è in Israele e sarà anche in Giordania. E? una fase in cui sia a livello di alleati -avete visto il formato a 5-, sia a livello degli attori che possono essere coinvolti nella Regione, bisogna mantenere le interlocuzioni al più alto livello possibile?. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in Mozambico.