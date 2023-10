Mo: Meloni, ‘intelligence allertata, controllare chi entra da rotta balcanica’

StrettoWeb

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – Dopo l’attacco di Hamas, ?tutti i nostri servizi di sicurezza sono su questo allertati, ovviamente. Credo che alcune valutazioni si debbano fare, anche sul tema di controllare chi entra, chi arriva, in particolare sulla rotta balcanica. È uno degli elementi sui quali lavoriamo incessantemente, ed è anche la ragione per la quale abbiamo stretto questa visita? in Africa ?che era molto importante? ma che arriva ?in una fase delicata?. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante un punto stampa a Maputo.