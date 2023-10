Mo: Francia e Spagna contro sospensione aiuti Ue ai palestinesi

StrettoWeb

Madrid, 10 ott. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri ad interim spagnolo José Manuel Albares ha dichiarato che il suo governo si oppone alla proposta di sospendere gli aiuti dell’Ue ai palestinesi. “Questa cooperazione deve continuare, non possiamo confondere Hamas, che è nella lista dei gruppi terroristici dell’Unione europea, con la popolazione palestinese, o con l’Autorità palestinese o con le organizzazioni locali delle Nazioni Unite”, ha detto Albares alla radio spagnola, aggiungendo che la Palestina avrà probabilmente bisogno di maggiori aiuti nel prossimo futuro.

Le sue opinioni sono state riprese dal ministero degli Esteri francese, che questa mattina ha rilasciato una dichiarazione a Parigi in cui afferma: ?Non siamo favorevoli alla sospensione degli aiuti che vanno a beneficio diretto del popolo palestinese, e ieri lo abbiamo chiarito alla Commissione europea?. Oggi tra i ministri degli Esteri della Ue ci sarà una call per discutere la questione.