Mo: Fazzolari, ‘tutelare civili, reazione Israele non facile’

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “E’ molto importante tutelare la popolazione civile: bambini, donne, anziani, non sono responsabili degli atti barbari compiuti in Israele da Hamas. Tentare di salvare la popolazione civile andrebbe fatto sempre e a prescindere. La reazione israeliana non è facile proprio perchè i terroristi di Hamas utilizzano la strategia vigliacca di confondersi con popolazione civile”. Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, a Quarta Repubblica, su Rete4.

“La reazione di Israele deve essere proporzionata e non deve essere mossa da un sentimento di vendetta perchè agli Stati non spetta la vendetta ma la sicurezza dei cittadini, per farlo deve entrare a Gaza e sconfiggere Hamas. Come questo possa essere fatto tutelando al massimo popolazione civile non è facile, e credo che nessuno oggi vorrebbe essere nei panni dei governanti israeliani”.