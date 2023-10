Mo: attivisti ebrei manifestano davanti Casa Bianca contro sostegno azioni militari Israele

StrettoWeb

Washington, 16 ott. (Adnkronos) – Quasi 200 attivisti ebrei statunitensi stanno bloccando la strada davanti alla Casa Bianca per protestare contro il sostegno dell’amministrazione Biden alle azioni militari di Israele a Gaza. Su uno striscione di IfNotNow campeggia la scritta “cessate il fuoco”.

?Il presidente Biden ha una scelta: o può sostenere il valore secondo cui ogni vita umana è preziosa, oppure può lasciare che il governo di estrema destra di Netanyahu metta in atto una campagna genocida di morte e distruzione contro i palestinesi che destabilizzerà la regione e renderà la pace impossibile per i palestinesi. Lo esortiamo a fare la scelta giusta?, ha affermato Eva Borgwardt , direttrice politica di IfNotNow.

?Come rabbino, sono stato con molte persone negli ultimi momenti della loro vita e con le famiglie nei primi momenti successivi – ha detto il rabbino Miriam Grossman di Brooklyn – Il dolore è sacro. Ci blocca sulle nostre tracce. Oggi siamo distrutti, addolorati e in lutto, e dobbiamo lottare per prevenire anche la morte di altre persone. Non possiamo lasciare che il nostro dolore venga trasformato in un?arma di violenza di massa impensabile?.