Mo: A.Fontana, ‘Lombardia vicina a popolazione colpita in Israele, terrore non prevarrà’

Milano, 7 ott. (Adnkronos) – “La Lombardia è vicina al popolo di Israele”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le notizie riguardanti l’attacco sul territorio israeliano dalla Striscia di Gaza.

“Ci uniamo alle parole del governo italiano per il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele -afferma Fontana-. Condanniamo con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti. Il terrore -conclude- non prevarrà mai”.