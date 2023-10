Milano: Morelli, ‘mobilità è buona se non ideologica e migliora qualità vita’

StrettoWeb

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – “Parlare di futuro, in una città dove purtroppo l?ideologia è stata imperante per tanti anni, è complicato. Milano è stata amministrata fino ad oggi come una città sotto il partito comunista cinese che adottava i piani quinquennali”. Così il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che aggiunge: “L’amministrazione comunale milanese ha previsto la diminuzione delle auto e per ottenere il risultato” usa anche “tasse che colpiscono tutti”, indistintamente.

Dunque, osserva Morelli, “la strategia sembrerebbe già tracciata da parte dell?amministrazione, ma l?aria è cambiata e in maniera solida” perché, “come ha spiegato il ministro Salvini, noi stiamo cercando di dare ai cittadini e alle imprese la possibilità di poter decidere qual è lo strumento migliore di mobilità da usare”.

“Io -aggiunge- spesso sono considerato un nemico delle auto elettriche, della mobilità sostenibile, dei monopattini, ma questa non è una immagine esatta di me. Innanzitutto, perché sono convinto che sia necessaria una maggiore applicazione delle regole verso chi commette infrazioni con i monopattini; spesso le regole ci sono ma non vengono fatte rispettare. In secondo luogo, continuo a credere che bisogna investire su nuove metropolitane. La mobilità è buona se è non ideologica e migliora la qualità di vita dei cittadini”.