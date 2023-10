Migranti: Ronzulli, ‘su Catania sinistra ipocrita, sempre avallato violazione segreto istruttorio’

StrettoWeb

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “L’ipocrisia della sinistra non conosce confini. Rossa, non solo per ideologia ma anche per imbarazzo, l’opposizione si preoccupa di chi abbia diffuso il video del giudice di Catania presente a una manifestazione contro il governo e non del contenuto di quel video. Un mal riuscito tentativo di alzare una cortina fumogena sul comportamento di chi dovrebbe invece garantire imparzialità e giustizia. In tutti questi anni, non abbiamo mai registrato lo stesso sdegno nei confronti di quei magistrati che, violando il segreto istruttorio, hanno diffuso a piene mani verbali e trascrizioni di intercettazioni sbattendo il mostro in prima pagina. Anzi, questi abusi sono sempre stati avallati. E’ vergognoso che la sinistra reagisca a seconda delle convenienze, dimostrando ancora una volta l’intenzione di usare la giustizia a fini politici”. Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.