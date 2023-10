Migranti: Magi, ‘a Catania unico a violare legge fu Salvini, non Apostolico’

StrettoWeb

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Ero lì a Catania quel giorno e non si trattò di una manifestazione di pericolosi sovversivi: l?unico a violare la legge in quel porto fu Salvini. E oggi, a distanza di anni, il ministro entra in modalità Stasi e tira fuori il dossier contro il giudice Apostolico: è agghiacciante e ricorda i metodi della Ddr”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Purtroppo per il governo – continua – questo dossieraggio non coprirà l?approssimazione, la sciatteria e l?approccio ideologico con cui vengono scritte le leggi e che sta portando sempre più tribunali a dichiarare illegittimi i provvedimenti dell?esecutivo. Dal dl Cutro a quello sui rave, passando per la norma che vieta la vendita di cannabis light, e presto il provvedimento che vieta la carne coltivata: decreti illegali, che inventano nuovi reati, volti a comprimere democrazia e diritti”. “Sarà importante ascoltare cosa ci risponderà il Viminale mercoledì in commissione sulla provenienza del video”, conclude Magi.