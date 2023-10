Migranti: Fitto, ‘patto siglato oggi premia lavoro premier’

StrettoWeb

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “L’accordo di oggi sul Regolamento sulle crisi è un successo per l’Italia e per l’Europa. Con questo regolamento abbiamo per la prima volta uno strumento per una gestione europea comune e solidale delle crisi migratorie che investono i Paesi di primo arrivo”. Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

“Questo successo – continua l’esponente del governo – premia il lavoro diplomatico del presidente del Consiglio Meloni in questi mesi e la sua capacità di leadership in Europa”. “Dopo questo importante passo avanti registrato oggi è ora molto importante concentrarci sulla dimensione esterna e sull’attuazione del Piano in dieci punti presentato dalla presidente von der Leyen a Lampedusa per prevenire le partenze, contrastare i trafficanti di esseri umani e rendere più efficace la politica europea dei rimpatri. Di questo discuteranno i capi di Stato e di governo a Granada”, conclude Fitto.