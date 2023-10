Migranti: domani Salvini a processo Open Arms, da leader Lega ‘sconcerto’ su caso Catania

StrettoWeb

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Il vicepremier e ministro Matteo Salvini domani sarà a Palermo per l?udienza del processo OpenArms: in caso di condanna, rischia fino a 15 anni. E’ quanto si legge in una nota della Lega, che ricorda come “questa mattina Salvini ha postato un video su X con una manifestazione dell?estrema sinistra al porto di Catania del 25 agosto 2018, video in cui il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà ha riconosciuto il giudice Iolanda Apostolico che ha sconfessato il decreto Cutro”.

“Alcuni media – sottolineano i leghisti- hanno sottolineato la presenza nel video anche del compagno di lei, a sua volta funzionario del Palazzo di Giustizia etneo, pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti: una circostanza che rafforza la sensazione di totale allineamento ideologico della coppia, perfino nel bel mezzo di una manifestazione con grida ‘assassini’ e ‘animali’ di fronte alla Polizia”.

“Su un profilo Facebook riferibile alla dottoressa Apostolico, peraltro, sono emersi apprezzamenti a post volgari e gravemente offensivi nei confronti di Salvini. Tutte circostanze che, al momento, non sono state smentite dall?interessata”, aggiungono da via Bellerio. “Il vicepremier e ministro ha investito le ultime ore per una serie di incontri tecnici legati al suo ruolo al ministero, dal ponte sullo Stretto al tema casa, dalle autostrade ai cantieri: prende atto ‘con sconcerto’ di quanto sta emergendo”.