Meteo: in Lombardia sereno fino a domani, da domenica attesa nuvolosità in aumento

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – L?allontanamento di una perturbazione lascia oggi sulla Lombardia un flusso occidentale più asciutto, con cielo sereno e bassa probabilità di precipitazioni fino a domani; da domenica l’approfondimento di una nuova saccatura sulla Penisola Iberica porterà verso il Nord Italia un flusso sudoccidentale via via più umido ed instabile: aumento della nuvolosità, rinforzo dei venti in quota, e precipitazione diffuse ed in intensificazione fino al transito della struttura previsto nella mattina di martedì. Lo riporta il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia.