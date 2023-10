Messina Volley, Valentina Sorbara: “credo che questa squadra possa ottenere grandi soddisfazioni”

StrettoWeb

Il Messina Volley ufficilizza la riconferma in cabina di regia dell’atleta Valentina Sorbara, classe 2001. Per la palleggiatrice giallo-blu questa sarà la quarta partecipazione in Serie C, dopo aver disputato tutti i tornei giovanili, un campionato di Prima Divisione e uno di Serie D sempre con la compagine del direttore sportivo Mario Rizzo. “Sono contenta della mia riconferma al Messina Volley, società in cui sono nata e cresciuta sin dal minivolley. Da diverse settimana abbiamo iniziato la preparazione e cercheremo di dare il meglio in campo. Fino ad oggi sono cresciuta sia mentalmente che tecnicamente e credo che il mio contributo sia fondamentale per la squadra e credo anche che questa squadra possa ottenere grandi soddisfazioni”.

Successivamente il numero 12 giallo-blu si è soffermata sul settore giovanile, fiore all’occhiello della compagine peloritana: “Il settore giovanile è stato sempre da serbatoio per la prima squadra ed alle piccole consiglio di divertirsi e cercare sempre di crescere personalmente, ma anche di squadra. La cosa importante è ascoltare le direttive degli nostri tecnici che sicuramente li porteranno molto in alto”.