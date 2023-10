Messina, proseguono gli incontri con le scuole: oggi la visita all’IC San Francesco di Paola

StrettoWeb

Proseguono gli incontri nell’ambito del progetto “Le istituzioni incontrano la scuola”, un percorso amministrativo condiviso dal sindaco di Messina, Federico Basile, e dall’assessore al ramo Pietro Currò. Oggi, venerdì 6 ottobre, l’Assessore alla Pubblica istruzione si è recato alla sede centrale dell’Istituto comprensivo “San Francesco di Paola”. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il vicepresidente della V Circoscrizione Giulio Fragale, la dirigente scolastica Renata Greco e la presidente del Consiglio d’Istituto Dafne Pappalardo, sono state affrontate alcune tematiche relative all’adozione “idee” di Avanguardie Educative; alla possibilità di indire laboratori disciplinari per il settore della scuola secondaria di I grado; il debate, il service learning; e l’outdoor, nel quadro delle collaborazioni sottoscritte nell’anno scolastico in corso con agenzie formative del territorio, da quelle a carattere sportivo (Uisp, PCR, Camminare I Peloritani) a quelle più specificamente disciplinari (MUME, Orto Botanico, Teatro Vittorio Emanuele).

Il confronto è stata occasione anche per proporre la trasformazione dell’area antistante la scuola in una piazza green attrezzata da rendere fruibile agli studenti e ai residenti della zona con l’obiettivo di contribuire a educare al rispetto dell’ambiente e in generale dei beni pubblici.

“Un importante momento di confronto – ha detto l’assessore Currò – in cui Scuola e Comune dialogano sulla raccolta di proposte condivisibili, occasioni che contribuiscono a rendere sempre più significativi gli incontri che si susseguiranno nel corso di questo programma, al fine di rendere la scuola protagonista della vita amministrativa della Città”.