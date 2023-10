Messina, termina oggi la mostra di Ritorno al Futuro

StrettoWeb

Termina oggi la mostra di Ritorno al Futuro che StrettoCrea, in collaborazione con MessinaCon e Fumetteria La Torre Nera, ha esposto gratuitamente al Comune di Messina dal 23 al 29 Ottobre per celebrare il Ritorno al Futuro Day indetto da Nexdigital. In questi giorni siamo stati letteralmente invasi da famiglie, curiosi, turisti, associazioni che sono venuti appositamente e si sono divertiti ricordando molte delle scene del film e scoprire meglio i cimeli esposti.

“Per noi è stato un onore vedere tanti sorrisi e tanto supporto non solo dal pubblico ma anche da altri gruppi di collezionisti nazionali e internazionali. Già presenti addirittura la mattina dell’inaugurazione la mostra ha attirato oltre 3000 visitatori e altre 7000 sui social tra condivisioni, articoli e reels portandoci alla decisione che mostra resterà permanentemente visitabile alla Fumetteria La Torre Nera a titolo gratuito. Per tutti”, scrivono in una nota gli organizzatori.

“Un ringraziamento speciale, oltre ai giornalisti e al pubblico che ci ha sostenuto, va all’assessorato alle politiche giovanili Liana Cannata e al Comune che ci hanno concesso l’atrio del palazzo comunale dandoci la speranza che questi eventi a Messina si possono fare. Il nostro prossimo evento sarà il 10 Novembre al Palacultura con Gianluca Iacono – storico doppiatore di Vegeta – per il suo spettacolo “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io)”, concludono gli organizzatori.