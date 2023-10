Messina, StarCasinò Sport nuovo main sponsor: l’importante brand esordisce già stasera a Catania

StrettoWeb

StarCasinò Sport, brand di infotainment sportivo del gruppo Betsson, sigla un accordo di sponsorizzazione biennale con la società calcistica ACR Messina e diventa il Main Sponsor della maglia biancoscudata per le stagioni sportive 23/24 e 24/25. Un’importante collaborazione che lega StarCasinò Sport a un club storico del calcio nazionale, consentendogli inoltre di continuare il progetto di espansione capillare su più livelli del mondo sportivo italiano già avviato nel corso di questi anni.

Dopo le partnership con grandi squadre di Serie A come AS Roma, SSC Napoli, Torino FC, US Sassuolo e con il Palermo FC e la Serie BKT nella lega cadetta, StarCasinò Sport esordisce dunque in Serie C Now. L’annuncio della partnership arriva infatti in concomitanza con la partita che questa sera ACR Messina e Catania disputeranno in Coppa Italia. Prima apparizione del brand sulle maglie giallorosse.

“Siamo orgogliosi di aver chiuso un accordo con un club storico come l’ACR Messina, perdipiù in qualità di Main Sponsor. La città ci ha accolto con una tifoseria entusiasta e molto coinvolta, non vediamo quindi l’ora di iniziare a lavorare con il Club per regalare a questa splendida comunità esperienze indimenticabili. Questa partnership per noi rappresenta un ulteriore passo nel nostro progetto di valorizzazione e sostegno dello sport italiano su diversi livelli, oltreché un modo per essere al fianco di territori e di appassionati che condividono i nostri valori sportivi. Un risultato di squadra che vogliamo festeggiare insieme al nostro team e a tutto l’ACR Messina” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

“Sono contento per il nuovo sponsor e allo stesso tempo orgoglioso, perché un marchio internazionale ha deciso di puntare sul Messina. Segno evidente del rinnovato entusiasmo intorno alla principale squadra di calcio cittadino. Peraltro, lo dimostra il fatto che è stato sottoscritto un accordo su base biennale. StarCasinò Sport è stato presente sulle maglie di numerosi club di serie A e da oggi lo sarà anche su quelle dell’ACR Messina. Per questo importante accordo commerciale desidero ringraziare preliminarmente Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy, Daniela Lazzaro e Saverio Provenzano che rappresentano Infront Italy in Sicilia e Calabria. Ma un ringraziamento particolare va anche a Mario Bonsignore e al suo staff che cura il marketing, per il lavoro svolto nella definizione della trattativa” ha affermato il presidente dell’ACR Messina Pietro Sciotto.

“Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla partnership biennale tra StarCasinò Sport e ACR Messina perché il nostro obiettivo è quello di creare collaborazioni di lungo periodo, che creino valore per le società sportive e per i brand dei nostri clienti. Per creare case history di successo è necessario conoscere i territori e Infront Italy dialoga da oltre vent’anni con tutte le realtà sportive, adeguando linguaggi e iniziative a seconda delle realtà per capitalizzare al meglio gli investimenti e dare riconoscibilità ai brand”, ha commentato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy.