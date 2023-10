Messina social city, Gioveni: “si riprenda il confronto per la ricontrattualizzazione del personale”

StrettoWeb

“Urge un nuovo confronto in Aula per insistere sulla strada della ricontrattualizzazione del personale della Messina social city!”. E’ quanto ha chiesto il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di fratelli d’Italia, alla Commissione servizi sociali dopo la prima seduta svoltasi alla presenza di alcune organizzazioni sindacali il 5 settembre scorso che aveva gettato le basi per questo nuovo percorso insieme all’Amministrazione.

“Non si può lasciare a metà un ottimo lavoro avviato nel 2018 con l’introduzione della gestione diretta dei servizi sociali e la nascita della Messina social city – evidenzia convinto Gioveni – azienda che mi preme ricordare sta in piedi anche grazie ad un mio apposito emendamento del 2016 introdotto nel Regolamento della gestione generale dei servizi sociali grazie al quale si è data la possibilità alle Amministrazioni future (quindi a quella De Luca subentrata dopo) di passare dalla gestione indiretta a quella appunto diretta”.

“Ecco perché – prosegue il consigliere – in tutto questo rappresenta un “neo” il fatto che il personale risulti ancora assunto col contratto delle cooperative, nonostante il contratto di servizio che il 9 agosto 2022 abbiamo approvato in Consiglio Comunale preveda espressamente all’art. 9 comma 1a che “l’Azienda si impegna a garantire al personale che venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria nonché delle leggi e dei Regolamenti vigenti…”.

“La mia preoccupazione – insiste l’esponente di FdI – più che essere dettata dalla ovvia necessità di dare dignità a tutti i lavoratori della Messina social city, scaturisce soprattutto dalle refluenze negative che il legittimo malessere del personale potrebbe anche inconsciamente generare sui delicati servizi rivolti ai soggetti fragili, soprattutto se si pensa che spesso in uno stesso ambito lavorativo ci si ritrova fra colleghi ad avere un numero di ore di lavoro settimanale differente frutto di nuovi inserimenti dalla long list”.

“Mi auguro pertanto – conclude Gioveni – che nel prossimo confronto in Commissione che ho già richiesto, Amministrazione e CdA della Messina social city, unitamente ai sindacati, possano finalmente avviare l’iter amministrativo che porti il personale dell’azienda a firmare il contratto degli enti locali abbandonando definitivamente gli ultimi strascichi del sistema cooperativistico in cui per decenni sono stati coinvolti”.