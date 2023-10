Messina, siglato il protocollo d’intesa triennale tra Akademia e l’Ufficio Scolastico Territoriale

StrettoWeb

Nell’ambito di una crescita programmata e di un rinsaldamento dei rapporti con il territorio, nei giorni scorsi si è tenuto un proficuo incontro tra i vertici di Akademia Città di Messina e quelli dell’Ufficio Scolastico Territoriale, al termine del quale il presidente Costantino, in rappresentanza del club sportivo messinese, ed il Provveditore Stello Vadalà, dell’Istituzione, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa denominato “Studenti e Pallavolo Idea Scuola-Akademia Challenge”.

Continua il programma di crescita, di promozione del progetto sportivo e di radicamento nel territorio da parte di Akademia Città di Messina che, nei giorni scorsi, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Messina, denominato “Studenti e Pallavolo Idea Scuola – Akademia Challenge”. Un ulteriore passo fondamentale da parte del club messinese per la realizzazione e la crescita del settore giovanile societario, puntando proprio sul settore scolastico per intraprendere un nuovo ed ambizioso progetto legato alla formazione. Dal canto suo l’Istituzione scolastica, riconoscendo che il club messinese rappresenti una della massima realtà in ambito cittadino e provinciale nel contesto della pallavolo femminile, ha sposato con entusiasmo l’idea progettuale di Akademia, finalizzata alla realizzazione di un progetto che possa coinvolgere i giovani, condividendo con essi il know-how sportivo e manageriale acquisito in questi anni dal club peloritano. Il Protocollo, pertanto, costituirà il punto di riferimento per la promozione e l’attuazione, nelle scuole, di attività ludico motorie e sportive legate al mondo della pallavolo, per vivere l’attività sportiva come esperienza educativa e formativa e rinforzare le competenze chiave di cittadinanza e relazionali di studentesse e studenti.

Nell’ambito del presente protocollo le parti si impegnano a promuovere nelle Istituzioni Scolastiche la pratica della pallavolo, nonché le attività ad essa propedeutiche e complementari attraverso la diffusione di diverse iniziative che possano fornire un valido sostegno alla promozione, tra gli studenti e nei relativi contesti familiari, della cultura dello sport e del fair play come strumento di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. In virtù del Protocollo di intesa è stato anche presentato il progetto rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle Scuole Secondarie di secondo grado della Provincia di Messina avente come titolo “Akademia Sant’Anna Challenge”. L’obiettivo della “Challenge” è quello di offrire ai partecipanti l’occasione di sperimentare, attraverso la modalità del “gioco libero” della pallavolo, le proprie competenze di team working, sportive e manageriali. L’idea, tra l’altro, di inserire “aspetti manageriali” come elemento di novità, nasce dalla duplice esigenza di rappresentare ai ragazzi attraverso il gioco la complessità delle dinamiche esterne ad un evento sportivo, creare opportunità e ricercare nuovi percorsi legati al loro futuro; nel contempo, inoltre, mettere a disposizione dei ragazzi e valorizzare le professionalità sulle quali Akademia Città Di Messina ha fondato i risultati sportivi raggiunti.

“Felici di stringere questo protocollo d’intesa – cosi il Presidente di Akademia, Fabrizio Costantino – per promuovere il nostro meraviglioso sport all’interno del mondo scolastico e radicarci ancora di più nel nostro territorio. Ringrazio, a nome di tutta Akademia Città di Messina, il Provveditore e tutti coloro che si sono spesi per sottoscrivere questo protocollo ed avviare questa partnership: sul tavolo abbiamo già immaginato tante iniziative condivise che, poco alla volta, si concretizzeranno in diverse iniziative formative e coinvolgenti per tutti gli studenti coinvolti”.