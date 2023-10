Messina, nuovo asfalto nelle vie del centro | DETTAGLI

StrettoWeb

“Tra pochi giorni saranno avviati i lavori per la bitumazione delle più importanti strade cittadine (Via la Farina, Viale Boccetta, Via Adolfo Celi e Viale della Libertà) a cui seguiranno altri interventi nei villaggi della zona nord e della zona sud, dando attenzione a tutto il territorio cittadino”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“La bitumatura avverrà con particolari asfalti fonoassorbenti e drenanti che permettono di drenare meglio le acque di ruscellamento superficiali, oltre che a mitigare i rumori della circolazione. Per lenire i disagi del traffico (che comprendo) alcuni di questi lavori saranno eseguiti nelle ore notturne. Il sistema della mobilità passa dalle infrastrutture, dalla politica della mobilità e dalla pianificazione! Andiamo avanti”, conclude Basile.