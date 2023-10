Messina, proroga della chiusura temporanea di un tratto della provinciale 161

StrettoWeb

La Dirigente della III Direzione – Viabilità Metropolitana – della Città Metropolitana di Messina, con ordinanza n.54/2023 ha ordinato la proroga della chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della S.P. 161 (Ord. n.52/2023) denominata S. Agata – Militello – Alcara Li Fusi Fusi dal km 3+000 al km. 7+500 con transito consentito ai soli aventi diritto per raggiungere la c/da Astasi. L’interdizione, in vigore fino al 29.10.2023, è necessaria per consentire il monitoraggio delle scarpate che sono state percorse dal fuoco. Le prescrizioni della suddetta Ordinanza saranno rese note al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica, in ottemperanza alle norme vigenti nel Nuovo Codice della Strada, a cura del Comune di Militello Rosmarino.

Il percorso alternativo è sulla S.P. n° 161 Bis “Ferretta – San Piero” fino al bivio della S.P.161 e viceversa. Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, il controllo dell’osservanza della presente Ordinanza.