Messina: proposta di legge su maternità e precariato, la presentazione a Palazzo Zanca

Martedì 31 Ottobre ore 11 presso la Sala Ovale “Antonino Caponnetto” al Municipio di Messina la deputata Angela Raffa e la senatrice Ketty Damante del Movimento 5 Stelle terranno una conferenza stampa per presentare una proposta di legge sul tema della maternità e del precariato.

Questa proposta tutta isolana nasce da segnalazioni ricevute, dalla verifiche di effettivi comportamenti discriminatori che purtroppo si verificano, dal confronto con chi “c’è passato” e dal contributo di numerosi professionisti tutti siciliani. Un problema nazionale e moderno, ma acuito nella nostra terra dove il precariato la fa da padrone ed il lavoro manca. Da qui la scelta inusuale di illustrarla ai cittadini dalla città dello Stretto, invece che dalle sale stampa del Parlamento.

La proposta di legge depositata contemporaneamente alla Camera ed al Senato vuole essere un primo passo verso un diverso approccio al tema della maternità legato al mondo del lavoro con non può più essere oggetto di discriminazione da parte dei datori di lavoro e vissuto dalle imprese come un fastidio ed un costo. Per questo verranno illustrate delle proposte di modifica al Testo unico sulla maternità e paternità ed al testo sulla Disciplina organica dei contratti di lavoro.