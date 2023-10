Messina: presentazione della 103ª stagione concertistica

StrettoWeb

Venerdì 7 ottobre alle ore 11:00, nella Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 103ª stagione concertistica della Filarmonica Laudamo. La stagione 2023/2024 avrà inizio domenica 22 ottobre, con il concerto del prestigioso duo formato dalla violinista Anna Tifu e dal pianista Giuseppe Andaloro, e si concluderà il 15 maggio 2024.

La Filarmonica Laudamo, la società di concerti più antica della Sicilia e tra le più antiche in Italia, presenterà il ricco cartellone: 30 appuntamenti, con 22 concerti domenicali alle ore 18:00, e 8 appuntamenti il giovedì, per la consueta sezione Accordiacorde, alle ore 19:00. Tutti gli eventi si svolgeranno nell’auditorium del Palacultura Antonello. Previsti, anche quest’anno, concerti e incontri per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.