Messina, posticipata la corsa inaugurale della nuova linea ATM 12 bis

La programmata corsa inaugurale della nuova linea ATM 12 bis a Messina, prevista per lunedì 16 ottobre è stata posticipata a martedì 17. L’appuntamento rimane invariato, sempre alle ore 9.15, al parcheggio di Bordonaro, altezza svincolo di Gazzi. Per l’occasione, il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello e il presidente di Atm Giuseppe Campagna a bordo del bus incontreranno la stampa per fare il punto sul nuovo sistema di mobilità. All’appuntamento sulla nuova linea, prenderanno parte il commissario straordinario dell’AOU G. Martino Giampiero Bonaccorsi e la direttrice amministrativa Elvira Amata.

Il nuovo bus Atm collegherà il parcheggio di interscambio di Bordonaro con il Policlinico di Messina, l’Istituto Superiore Minutoli ed il capolinea Zir.