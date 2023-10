Messina, nuovi incontri dei carabinieri per contrastare le truffe in danno degli anziani

StrettoWeb

Ieri pomeriggio 12 ottobre 2023, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale di Messina contro le truffe agli anziani, nella Parrocchia di San Nicolò in località Zafferia, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno incontrato un nutrito numero di persone, in una riunione organizzata alla presenza del parroco della comunità. Durante l’evento, il Comandante della Stazione di Messina Tremestieri ha richiamato l’attenzione su fatti di cronaca realmente avvenuti, descrivendo le tecniche truffaldine maggiormente adottate dai malviventi, che spesso inducono in errore i malcapitati, fornendo, al contempo, utili raccomandazioni e suggerimenti. A supporto sono stati distribuiti volantini e vademecum con le buone norme di comportamento.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse nei partecipanti che hanno molto apprezzato la presenza del Comandante della Stazione, nonché del parroco della comunità, ringraziando l’Arma per i preziosi consigli ricevuti. Gli incontri proseguiranno su tutto il capoluogo peloritano e anche negli altri comuni della provincia con la finalità di diffondere i giusti consigli per contrastare, il più possibile, il fenomeno delle truffe agli anziani.